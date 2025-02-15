112 боев за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих участках фронта и успехах ВСУ

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 февраля.

В течение суток путинская армия нанесла по территории Украины 66 авиационных ударов, сбросив 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, враг привлек для поражения 2436 дронов-камикадзе и произвел 5809 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Миропольское Сумской области; Волчанские Хутора Харьковской области; Гуляйполе Запорожской области и Зеленое поле Донецкой области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили наземный пункт управления БПЛА, пять районов сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы, одну радиолокационную и одну радиоэлектронную станцию ​​противника.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Глубокого.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны вели бои недалеко от Загрызового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Богуславка, Новое, Грековка и Колодец.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Григоровка противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 30 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых бомб, совершил 393 артиллерийских обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 117 БПЛА оперативно-тактического уровня, 127 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Напомним, в России заявили об атаке дронов на ряд российских регионов. Взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Новомосковске Тульской области и в Энгельсе Саратовской области, в Волгограде под прицелом оказался НПЗ, а в Калужской области вследствие атаки загорелся "промышленный объект".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Силы обороны смогли улучшить ситуацию на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском. По его словам, украинские позиции сейчас там "увереннее, чем были".

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