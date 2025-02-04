Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео

Воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по российской ПВО. В результате был уничтожен российский зентиный ракетный комплекс "Оса".

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Как сообщила прессслужба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ 4 февраля, вражескую "Осу" атаковали операторы 413-го батальона "Рейд".

ЗРК "Оса" (по кодификации НАТО – SA-8 Gecko) – мобильная система ПВО малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов армии России от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

Однако на этот раз "Оса" сама оказалась под ударом – операторы 413-го батальона "Рейд" уничтожили цель с безупречной точностью, заявили в СБС ВСУ.

"Силы беспилотных систем продолжают системный, методический и безжалостный #ППОцид оккупационной армии врага. Продолжение следует", - говорится в сообщении.