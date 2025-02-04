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Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
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Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео

Воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по российской ПВО. В результате был уничтожен российский зентиный ракетный комплекс "Оса".

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Как сообщила прессслужба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ 4 февраля, вражескую "Осу" атаковали операторы 413-го батальона "Рейд".

ЗРК "Оса" (по кодификации НАТО – SA-8 Gecko) – мобильная система ПВО малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов армии России от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео

Однако на этот раз "Оса" сама оказалась под ударом – операторы 413-го батальона "Рейд" уничтожили цель с безупречной точностью, заявили в СБС ВСУ.

Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео

"Силы беспилотных систем продолжают системный, методический и безжалостный #ППОцид оккупационной армии врага. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео
Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео
Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео
Безупречная точность Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК. Видео