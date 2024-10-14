'Борьба идет буквально за каждый подъезд': Россия штурмует Торецк малыми пехотными группами – ОТГ 'Луганск'

В Торецке продолжаются упорные бои между Вооруженными силами Украины и российскими войсками. Россия применяет тактику малых пехотных групп, штурмуя украинские позиции, в частности восточные и юго-восточные районы города.

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Об этом сообщила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона "Единые новости". Она отметила, что ситуация в Торецке действительно тяжелая.

"Ситуация в Торецке действительно тяжелая. Она динамичная и меняется постоянно. Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждую улицу. Мы видим, что восточные и юго-восточные районы города – сейчас там находится враг (армия РФ. – Ред.), однако за другие части города ведутся активные бои. Мы сдерживаем там врага", – сказала она.

Российские войска контролируют восточные и юго-восточные районы Торецка, рассказала военнослужащая.

Российская армия штурмует город малыми группами по 5-7 человек под прикрытием артиллерии, минометов и FPV-дронов. Эта тактика показала свою эффективность, поскольку, по словам Бобовниковой, командование российской армии не считает потери среди личного состава.

"Тактика использования малых пехотных групп показала свою эффективность. У них (российского войска. – Ред.) очень много живой силы, ее никто не считает, командованию российской армии вообще безразлично, поэтому ее могут бросать бесконечно. Жизнь их ничего не стоит, техника стоит немного дороже", – сказала она.

Также военнослужащая отметила важность фортификаций, которые были созданы вблизи Торецка в сотрудничестве между местными властями и военными. Эти укрепления должны помочь украинским военным сдерживать врага и сохранять жизнь солдат в случае вынужденного ухода из города.

Погодные условия тоже оказывают влияние на ход боев. Днем в сухую погоду российские войска активнее применяют дроны и штурмуют украинские позиции, тогда как дожди, ветер и туман мешают их работе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что захватчики смогли оккупировать около половины Торецка. По его словам, украинские защитники продолжают контролировать около 40-50 процентов города, другая часть захвачена врагом.

В Торецке все еще остаются гражданские. По состоянию на 8 октября их было около 1200. В городе нет ни одного уцелевшего здания. В условиях интенсивных обстрелов жители вынуждены прятаться в оставшихся укрытиях.

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