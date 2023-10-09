Действия ГАСУ угрожают сворачиванием всех ракетных программ в Украине: в КБ 'Луч' обратились к правительству. Документ

Государственное конструкторское бюро "Луч", которое относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, повторно обратилось в Кабинет министров и высшее политическое руководство страны через действия и выводы Государственной аудиторской службы Украины. В Бюро подчеркнули, что это чревато сворачиванием всех ракетных программ в Украине.

"Луч" выпускает критические для армии виды вооружения, в том числе ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна". Об этом сообщила пресс-служба КБ, опубликовав открытое письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Отмечается, что, несмотря на то, что парламент конституционным большинством голосов отменил выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков Министерства обороны была расценена как "убытки государства", Бюро второй раз за месяц подвергается проверкам Аудиторской службы. Многомиллионные претензии чреваты полной остановкой производства.

"ГП "ГосККБ "ЛУЧ" вынуждено повторно обратиться в Правительство и высшее политическое руководство страны через действия и выводы Государственной аудиторской службы Украины. Через 10 дней после публичного обращения нашего предприятия по поводу ошибочности выводов Госаудитслужбы и связанных с этим угроз, 29 сентября Государственная аудиторская служба начала ревизию "отдельных вопросов" деятельности ГП "ГосККБ "ЛУЧ", в том числе по включению прибыли в состав цены на нашу продукцию", – говорится в обращении.

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Отмечается, что КБ "Луч" за свои оборотные средства разрабатывает новые системы вооружения, ликвидирует последствия ракетных ударов, восстанавливает и заменяет поврежденное оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивает производственные мощности.

"Эти оборотные средства формируются прибылью, полученной в том числе от государственных контрактов. Разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен постановлением №363 от 3 марта 2021 года, действующим и сейчас. Требование Госаудитслужбы по возврату прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно- промышленного комплекса", – отмечает предприятие.

В связи с этим КБ "Луч" призывает Правительство подать в Парламент законопроект, предусматривающий во время действия военного положения мораторий на проверки, в частности Госаудитслужбой, предприятий, производящих вооружение и военную технику.

Напомним, 19 сентября КБ "Луч" впервые выступило против действий Госаудитслужбы Украины. Тогда речь шла о запрете бюро включать прибыль в цену продукции, что затрудняет разработку и производство оружия. А это, в свою очередь, создает угрозу нацбезопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый случай, когда представители ОПК жалуются на действия Госаудитслужбы. Ранее представители объединений/кластеров ОПК во время встречи в Минобороны заявили, что они объединяются для защиты своих интересов. Они также предложили распустить Госаудитслужбу.

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