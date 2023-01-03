Эксперт объяснил, как Украине сдерживать РФ по возвращениию к границам 1991 года

Военный эксперт Олег Жданов назвал пути сдерживания России, если та продолжит проявлять военную агрессию после выхода ВСУ на границы 1991 года. По его мнению, их два – военный и военно-дипломатический.

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В первом случае Украина может оказаться в такой ситуации, в которой сейчас находится Израиль. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале (чтобы просмотреть видео, пролистайте новость до конца).

"Это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности. Он будет состоять из вооруженных провокаций на границе и обмена огневыми ударами с помощью различных средств", – пояснил Жданов.

Во втором случае, по его словам, Украина может обратиться в ООН с просьбой ввести вооруженный контингент для миротворческой операции по разделению противоборствующих сторон.

"Они встанут на границе. И любой выстрел в сторону "врага" – это выстрел в сторону ООН, это влечет гигантские санкции, практически отстранение страны из всех сфер международного сотрудничества. Это вариант Северного Кипра", – добавил эксперт.

Кроме того, Жданов считает, что власти Украины могут предложить странам-гарантам безопасности создать военную миссию, которая разместится на границе.

"Тогда у России будет выбор – или война с этой коалицией, или санкции от этих стран", – выразил убеждение он.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что победой Украины станет выход ВСУ на границы государства на 1991 год. Однако и после этого РФ может продолжить пограничные обстрелы и запуски ракет.

Также глава ГУР считает, что 2023 год принесет Украине победу, а России – трансфер власти. В то время как генерал США в отставке Бен Ходжес предполагает, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца августа этого года.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже предрек Украине в 2023 году победу в войне с Россией. Он выразил уверенность, что Путин проиграет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жданов объяснил, что глава РФ Владимир Путин сменил тактику ведения войны против Украины как в украинском тылу, так и на поле боя. В ситуации дефицита высокоточных ракет агрессор пытается добиться своего, изматывая украинцев постоянными атаками.

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