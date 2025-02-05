'Финал один – двухсотые оккупанты': в Третьей штурмовой показали, как устраивают 'фейерверки' для врага. Видео

В Третьем штурмовом батальоне показали, как с помощью ударных БПЛА устраивают точные "фейерверки" для российских военных на Харьковщине. После точных попаданий дронов оккупанты превращаются в "двухсотых", не успевая даже отреагировать.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба бригады. На видео видно, как находившиеся в поле и укрытиях российские пехотинцы не имели никакого шанса перед атаками украинских БПЛА.

В результате их позиции были уничтожены с помощью высокоточных попаданий от дронов FPV.

Эти атаки проводятся подразделением ударных дронов Totentanz.group из 2-го штурмового батальона, активно применяющего новейшие технологии для уничтожения врага. Вместо традиционных артиллерийских обстрелов точные удары беспилотников позволяют максимально эффективно и быстро нейтрализовать врага.

"Фейерверки из оккупантов в Харьковской области: разрывные попадания! FPV Третьей штурмовой прошли очередную партию п*дарских пехотинцев в поле и в укрытиях. Противник не успел передернуть затвор, как стал фейерверком в наших посадках. Финал один – двухсотые оккупанты в видео попаданий взвода ударных БПЛА "Totentanz.group" из 2-го штурмового батальона", – отметили в Третьей штурмовой.

Напомним, воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по российскому ПВО. В результате был уничтожен российский зенитный ракетный комплекс "Оса".

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны за месяц обезвредили 15 тыс. русских захватчиков только на Покровском направлении. Безвозвратные потери врага составили около 7 тысяч человек.

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