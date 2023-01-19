Глава минобороны Литвы анонсировал передачу Украине танков Leopard от нескольких стран

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал передачу Украине танков Leopard. Бронетехника поступит в нашу страну сразу от нескольких стран.

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Об этом сообщает The Guardian. Анушаускас отметил, что государства объявят об отправке танков на встрече глав оборонных ведомств на авиабазе Рамштайн в Германии. Она состоится в пятницу, 20 января.

По его словам, это сотни бронетехники.

"Какая-то из стран обязательно отправит танки "Леопард" в Украину, это точно", – сказал Анушаускас.

Отметим, Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут десятки зенитных орудий L-70, боеприпасов, а также два вертолета Ми-8.

Кроме того, Эстония передаст Украине самый большой пакет помощи тяжелого вооружения на сумму 113 млн евро. Так, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.

Также Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии по поставке нашему государству танков Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания отправит в Украину еще 600 ракет Brimstone. Также Лондон планирует передать Украине эскадрилью основных боевых танков Challenger 2, а также три батареи дальнобойной тяжелой артиллерии AS-90 155 и несколько бронемашин, в том числе Bulldog.

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