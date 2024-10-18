Google, Meta и TikTok удалили аккаунт российского производителя дронов, вербовавшего на работу женщин-иностранцев – АР

Google, Meta и TikTok удалили аккаунты в социальных сетях, что принадлежали промышленному заводу, находящемуся в российском Татарстане. Это предприятие вербовало молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки для производства "Шахедов" для войны России против Украины.

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Об этом сообщает Associated Press. Посты на YouTube, Facebook, Instagram и TikTok были удалены после расследования, опубликованного агентством 10 октября.

В статье подробно описывались условия труда на заводе беспилотников "Алабуга", подпадающего под санкции США и Великобритании.

В видеороликах и других публикациях в социальных сетях молодым женщинам, преимущественно из Африки, обещали бесплатный авиабилет в Россию и зарплату более 500 долларов в месяц после их найма по программе "Старт в Алабуге".

Однако вместо стажировки в сферах гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания некоторые из женщин узнали только по прибытии в Татарстан, что их ожидает работа на заводе по производству оружия, где они будут собирать тысячи иранских ударных беспилотников, которые будут использоваться против Украины.

В интервью AP некоторые женщины, работавшие на заводе, жаловались на длительные часы работы под постоянным наблюдением, невыполненные обещания по зарплате и обучению, а также на работу без защитных средств с едкими химикатами, которые вызывали зуд и оставляли пятна на коже.

В социальных сетях также удалили аккаунты Алабугского политехнического техникума — профессионального лицея-интерната для россиян в возрасте 16–18 лет и выходцев из Центральной Азии в возрасте 18–22 года. Выпускников этого заведения позиционируют как экспертов по производству беспилотников.

Эти аккаунты имели не менее 158 344 подписчиков, а одна страница в TikTok собрала более миллиона лайков.

Ранее OBOZ.UA публиковал расследование AP, о том, что Россия начала вербовать девушек в возрасте 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки для сборки дронов "Шахедов", прикрывая это программами обучения и работы в Европе. Женщинам обещают бесплатный перелет и работу в сферах обслуживания, но по прибытии оказывается, что их направляют на завод в Татарстане для сборки беспилотников.

Напомним, что в среду, 9 октября, около 20:00 Силы обороны атаковали базу хранения российских "Шахедов" (БПЛА "Герань-2") вблизи населенного пункта Октябрьский, Ейского района Краснодарского края РФ.

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