Горячее всего на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Силы обороны Украины не прекращают наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. Самым горячим направлением остается Покровское.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 08:00 5 февраля 2025 года по вторжению РФ. За минувшие сутки зафиксировано 85 боевых столкновений.

Вчера враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам два ракетных и 76 авиационных ударов, привлек две ракеты и сбросил 124 КАБ. Также совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 81 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, а также уничтожили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ противника.

На Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново, где за сутки зафиксированы семь атак оккупантов.

На Лиманском направлении противник дважды пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка и Диброва.

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Ступочек, Предтечино и Часова Яра.

На Торецком направлении враг провел десять атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши военные отразили 35 попыток наступления противника в районах Калиново, Миролюбовки, Проминя, Котлино, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага, пытавшегося прорвать оборону вблизи Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили три попытки наступления противника у Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших военных, пытаясь продвинуться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Северском и Приднепровском направлениях активные атаки врага не зафиксированы.

В операционной зоне на Курщине за минувшие сутки произошло 12 боестолкновений, противник нанес 46 авиационных ударов, применив 67 управляемых бомб, а также провел 378 артиллерийских обстрелов, среди которых 5 ударов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Напомним, по информации Генштаба, украинские защитники накануне, 4 февраля, отминусовали 1140 российских оккупантов. Также была уничтожена 331 единица военной техники и вооружений российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, Россия в войне в Украине потеряла около 350 тысяч военнослужащих. В то же время с украинской стороны потери составляют более 45 тысяч.

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