Их убила Россия: в Днепре прощаются с родителями девушки, фото которой на развалинах многоэтажки облетело мир

В среду, 18 января, в Днепре прощаются с Максимом и Наталией Швец – родителями девушки, фото которой на развалинах разрушенной ракетой многоэтажки облетело все мировые СМИ. Супруги погибли в результате российской атаки 14 января.

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Фото по похоронам мужчины и женщины опубликовало "Общественное Днепр". Их удалось извлечь из-под завалов дома только 16 января, рассказала ранее их дочь, Анастасия Швец.

"Главным для меня было, чтобы нашли родителей. Мне было безразлично, что будет со мной. Но они, к сожалению, не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – отметила девушка, пробывшая под завалами более часа.

23-летняя Настя Швец была в своей комнате, когда российская ракета прилетела в их многоэтажку. Ее мама Наталья и папа Максим находились на кухне.

Судя по странице Натали Швец, мамы пострадавшей девушки, она занималась выпеканием тортов, пирожных, кексов на заказ. В последнее время готовила своими руками закуски к пиву. А также была волонтером в кошачьем приюте. В доме у них тоже жили кошки. Но главным местом ее работы было одно из отделений ПриватБанка.

Девушка, сфотографированная 14 января 2023 года на руинах дома в Днепре, незадолго до удара потеряла на войне любимого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре подвели итоги потерь, нанесенных российскими захватчиками во время ракетного удара по девятиэтажному дому 14 января. Среди погибших – 45 мирных жителей, в том числе шесть детей;

– оккупанты ударили в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой;

– несмотря на завершение спасательной операции в Днепре, неизвестной остается судьба 20 мирных жителей, в то же время не удалось идентифицировать 15 тел погибших.

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