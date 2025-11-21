Их убила Россия: в Тернополе из-под завалов достали тела женщины и двух детей. Видео

В Тернополе, где продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 19 ноября, спасатели деблокировали из-под завалов тела еще трех погибших: женщины и двух детей. Общее количество жертв достигло 31 человека.

В частности, россияне одним ударом убили шестерых детей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Количество жертв удара РФ по Тернополю возросло

На третьи сутки проведения аварийно-поисковых работ в Тернополе количество погибших возросло до 31 человека.

"По состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели достали тела еще трех человек: женщины и двух детей. Количество погибших – 31 человек, среди них – шестеро детей. Травмированных – 94, в том числе 18 детей", – указано в сообщении.

В Нацполиции добавили, что все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте вражеского обстрела.

"Полицейские-психологи совместно с коллегами из других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь. Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести", – рассказали правоохранители.

На 7 часов утра неизвестной оставалась судьба 16 жителей разрушенного дома: установить связь с ними так и не удалось. После полудня количество пропавших без вести сократилось до 13 человек, констатировали в ГСЧС.

Как писал OBOZ.UA, 19 ноября Россия ударила по Тернополю. Значительным разрушениям подверглись два многоэтажных дома, были и другие последствия, в частности, поврежден детсад.

По данным Воздушных сил, в наиболее пострадавший дом в Тернополе попала ракета Х-101.

Пока украинские спасатели пытались спасти людей из-под завалов и доставали тела погибших – в России похвастались атакой, заявив о "достижении всех целей".