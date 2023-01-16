"Или война, или тюрьма – другого выбора нет": предателям Украины прилетел бумеранг

На временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей захватчики устроили рейды по отлову пушечного мяса. Обладателей российских паспортов и тех, кто только подал документы на оформление, с энтузиазмом бросают в топку войны. Причиной этому послужили большие потери армии РФ на Донбассе, где идут ожесточенные бои, а предатели стали просто расходным материалом.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Схватили на улице с сыном

Оккупированные части двух областей Украины, которые Путин осенью 2022 года "присоединил" к России, сейчас познают все прелести "братской любви". Причем взлетевшие цены и массовая безработица – самое малое. Теперь оккупанты решили поучить жителей захваченных регионов, как нужно "любить родину".

По словам собеседника OBOZREVATEL в Мелитополе, его дальних родственников задержали возле магазина.

"46-летний мужчина с 20-летним сыном, которые приехали в магазин стройматериалов, показались подозрительными патрулю, и их задержали. В отделении проверили документы, пробили по базам, но не отпустили. А буквально через пару часов им сказали, что, мол, или на несколько лет отправитесь за решетку "из-за наркотиков", или отправитесь служить. В общем, или война, или тюрьма – другого выбора нет", – рассказал источник.

По его словам, никаких наркотических веществ у задержанных не могло быть – судя по всему, это был просто повод. В итоге дальние родственники мужчины согласились "служить" – в расчете, что останутся в Запорожской области. Однако все пошло не по плану.

"Я смог выехать из города прямо перед оккупацией, а они реально ждали Россию, уже успели получить и паспорта РФ. Общаться мы давно перестали, а о ситуации я узнал из сообщения жены дяди, которая мне написала с вопросом, что же теперь делать. Сказала, что их отправили в ад, и рыдает, что убьют", – поделился собеседник.

Он говорит, что "мобилизованный" дядя смог связаться с женой перед отправкой на фронт – в район Соледара, после этого связь оборвалась. Уже больше двух недель ни он, ни его сын не выходят на связь.

За все придется расплачиваться

То же самое происходит и в захваченной части Херсонской области. Те, кто перед освобождением Херсона от российских оккупантов выехал из города на левобережье Днепра, также стали кандидатами на пушечное мясо.

"Среди эвакуировавшихся были как сторонники России, так и украинцы, которые просто спасали свою жизнь – всех пугали, что в городе вот-вот начнутся уличные бои. Если бы мы знали, что россияне просто убегут, то остались бы и дождались – но мы переживали за детей и пожилых родственников", – рассказала OBOZREVATEL бывшая жительница Херсона.

По ее словам, многие перебрались на побережье Черного моря – в Скадовск и другие населенные пункты района. Кто-то к родственникам и друзьям, а кто-то туда, где просто пустовало жилье – тут его даже в курортный сезон много свободного.

"Сразу после приезда сюда всех агитировали подать документы на получение российского паспорта. Дополнительным аргументом были якобы большие выплаты жителям Херсона, потерявшим жилье, – и некоторые на это повелись. Были, конечно, и особо идейные. Теперь же стали приходить домой даже к тем, кто еще не получил паспорт РФ, но подал документы на оформление. Оккупанты с издевкой говорят, что теперь нужно "отдать долг родине" и забирают в армию", – поделилась женщина.

Она рассказала, что "делегации" ходят точно по спискам новоиспеченных россиян, а фактически – предателей Украины: "Они в полном шоке. Вот такой бумеранг – за все действительно приходится расплачиваться".

"Тихая" мобилизация

Объявленная кремлевским диктатором Путиным еще в сентябре мобилизация непосредственно на территории России так и не закончилась: правда, сейчас временное затишье. Однако в ближайшее время ждут новую волну.

Тем временем на оккупированной территории Украины захватчики снова активизировались и стали "кошмарить" переселенцев и местных жителей. Правда, до ситуации в Донецкой и Луганской областях, когда зимой-весной 2022 года на улицах проходили настоящие облавы на мужчин, тут еще не дошло. Однако в том, что она не за горами, мало кто сомневается.

Такая "тихая" мобилизация, по мнению собеседника OBOZREVATEL в разведке, говорит о получении разнарядки по регионам и об острой нехватке пушечного мяса. Россияне несут огромные потери на Донбассе, а их нужно восполнять – зэков-"вагнеровцев" уже недостаточно.