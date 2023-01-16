'Иран стал открытым союзником России': Корнийчук дал прогноз, как может измениться позиция Израиля по помощи Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинская власть ожидает взвешенность, прагматизм и изменение позиции нового правительства Израиля в вопросе оказания оборонной военной помощи. По его словам, министерство иностранных дел Израиля заявило, что Украина является одним приоритетов.

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Поэтому Корнийчук заявил, что сохраняет оптимизм в вопросе изменения позиции Израиля по отношению к Украине. Об этом он рассказал в интервью The Algemeiner.

По словам дипломата, его вдохновило заявление о том, что Украина является одним из трех приоритетов для МИД Израиля. Он уверен, что это может привести к переходу на предоставление большего оборонного оборудования для Украины, включая противоракетные и противодроновые системы.

В то же время Корнийчук отметил, что Иран стал открытым союзником России и этот фактор также должен улучшить сотрудничество Израиля и Украины.

"Однако ожидать, что Нетаньяху примет такое решение в первый день каденции – нереально. Как посол я должен оставаться оптимистом", – отметил он.

Вместе с тем Корнийчук напомнил, что с начала российской агрессии против Украины Израиль предоставил значительные объемы гуманитарной и медицинской помощи.

Напомним, Корнийчук заявил, что Украина рассчитывает на большую помощь от Израиля после смены правительства в этой стране. В первую очередь речь идет о предоставлении противовоздушного защитного вооружения и об уменьшении отказов во въезде для украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что Израиль официально передаст Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронов. Работы в этом направлении продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал, что государство планирует изменить подход к вопросу войны, начатой Россией против Украины. По его словам, правительство теперь будет делать "меньше публичных заявлений".

Известно, что Киев хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол". Посол Украины Евгений Корнийчук призвал израильское правительство подкрепить свою словесную поддержку нашей страны военной помощью.

Бывший глава Моссада Тамир Пардо предупредил, что стремление израильских властей усидеть на двух стульях может иметь крайне негативные последствия для еврейского государства в долгосрочной перспективе.

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