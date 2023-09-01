КБ 'Луч' подтвердило пуски новой украинской ракеты и показало видео

В пятницу, 1 сентября, Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" опубликовало видео пуска новой ракеты.

Видео дня

Видео было размещено на странице КБ в Facebook.

Судя по траектории и работе двигателя, это была зенитная ракета.

Напомним, 31 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выложил в своем Facebook видео пуска ракеты.

"Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…". Тихая и поющая украинская ночь…", – написал он.