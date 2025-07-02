КНДР в ближайшее время отправит еще 30 тыс. военных для усиления России – CNN

Северная Корея намерена утроить численность своих войск, воюющих на стороне России вдоль линии фронта с Украиной, отправив дополнительно 25 000–30 000 солдат для участия в боевых действиях против Украины. Эти войска могут прибыть в Россию уже в течение ближайших месяцев.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведданные, полученные от украинских чиновников. Они должны дополнить 11 000 северокорейских военных, которые были отправлены в Россию еще в ноябре 2024 года для поддержки боевых действий в Курской области.

По данным западных чиновников, около 4 000 из них погибли или были ранены, однако сотрудничество между Москвой и Пхеньяном продолжает усиливаться.

В разведывательных документах отмечается, что российское минобороны может обеспечить северокорейских военных оружием, техникой и боеприпасами, чтобы интегрировать их в свои боевые подразделения. При этом отмечается, что есть высокая вероятность непосредственного участия солдат КНДР в боевых действиях на оккупированных территориях Украины, в частности в рамках наступательных операций.

Также есть свидетельства, что Россия переоборудует военные самолеты для перевозки личного состава. Это свидетельствует о масштабной операции по перемещению иностранных военных через территорию Сибири, граничащую с Северной Кореей. Спутниковые снимки, полученные CNN, показывают активность как в российских портах, так и в северокорейском аэропорту Сунан – именно через эти локации в прошлом году переправлялись войска.

В частности, корабль класса "Ропуча", способный перевозить до 400 военных, 18 мая снова прибыл в порт Дунай на Дальнем Востоке России. А на снимках из аэропорта Сунан от 4 июня видны транспортные самолеты, вероятно Ил-76, которые использовались и в предыдущих ротациях.

Дженни Таун, директор корейской программы в Центре Стимсона, считает оценку в 30 000 солдат завышенной, но не исключает, что Пхеньян мог бы согласиться на такое количество. Она называет более реалистичную цифру в 10 000–20 000 военных, которые могут прибывать поэтапно. По ее словам, были слухи, что российские генералы уже проводили подготовку северокорейских военных на месте.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией и не исключает нового масштабного развертывания. Он подчеркнул, что Ким Чен Ын, отправляя столь большие силы, рискует потерять элитные войска.

"Использование Россией элитных северокорейских войск демонстрирует не только растущую зависимость от тоталитарных режимов, но и серьезные проблемы с ее мобилизационным резервом. Вместе с нашими партнерами мы отслеживаем эти угрозы и будем реагировать соответствующим образом", – сказал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Северной Кореи хотят отправить в дружественную ей Россию 25 тысяч своих граждан. Они будут помогать стране-террористу на производстве ударных БПЛА типа "Шахед". В обмен КНДР хочет получить обучение эксплуатации этих дронов.

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