Международная коалиция для передачи Украине танков уже существует, — канцелярия Дуды

Коалиция государств для передачи танков Leopard Украине уже существует. И политики Германии должны это учитывать.

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Об этом заявил глава Офиса президента Польши Павел Шрот в интервью Radiu Plus. Он подчеркнул, что коалиция стран-союзников, в рамках которой должен реализовываться этот проект, "фактически уже функционирует".

"Об участии в этой коалиции заявили, например, Финляндия, Дания, а также Великобритания, которая, конечно, не имеет танков "Леопард", только танки собственной разработки "Челленджер". Поэтому мы можем говорить о широкой коалиции", – отметил Павел Шрот.

"Я думаю, что политики Германии должны это учитывать", – добавил он.

На вопрос, загнана ли Германия в угол и поэтому вынуждена соглашаться на передачу Украине Leopards, глава канцелярии президента ответил:

"Я думаю, что если они рационально оценивают, как Альянс должен относиться к своей безопасности, насколько активно он должен поддерживать Украину в обороне не только ее территории, но и всей Европы, то они должны принять положительное решение".

В то же время Павел Шрот не дал конкретного ответа на вопрос, был ли официальный запрос правительству Германии о возможности передачи Украине "Леопардов", и есть ли по этому поводу диалог Варшава-Берлин.

"Это секреты дипломатической кухни. Конечно, из Германии поступают разные месседжи, также от немецких политиков, в том числе от тех, кто поддерживает это решение", – сказал он.

Шрот провел параллель со снабжением в Украину и Польшу ракет Patriot.

"Мы были сдержанны, когда речь шла о ракетной батарее Patriot, и это помогло делу", – отметил он.

Павел Шрот объяснил, что так ведется внешняя политика.

"Создается проект, к нему присоединяется больше стран, на это должны ссылаться политики из других стран", - сказал Шрот, отметив, что это, по его мнению, "естественная вещь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским гарантом Владимиром Зеленским во Львове 12 января заявил, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Снабжение их состоится в рамках международной коалиции.

В то же время Анджей Дуда подчеркнул, что рота танков Leopard, которую Варшава передаст Украине, – – это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать крупное танковое подразделение.

В британском правительстве уже подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

Финляндия также заявила, что передаст Украине танки Leopard при условии, что будет создана международная коалиция.

Германия планирует объявить решение о танках Leopard для Украины на саммите в Рамштайне.

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