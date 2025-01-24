'Микросхемы, переключатели, трансиверы': Зеленский напомнил, что без иностранных поставок российский террор был бы невозможен. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Шахеды", которыми оккупанты атаковали Бровары и Глеваху в Киевской области, были изготовлены уже не в Иране, а в РФ Однако эти дроны невозможно было бы сделать без иностранной поставки необходимых компонентов.

Видео дня

То же касается и российских ракет, которыми враг постоянно атакует Украину. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 24 января.

"Сначала Иран передавал России готовые "Шахеды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане – в одной из национальных территорий, которую Москва до сих пор контролирует. И хотя эти "Шахеды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранных поставок. Каждый такой "Шахед", как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов – критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор", – отметил он.

По словам Зеленского, 31 "Шахед", примененный россиянами за прошедшую ночь, это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы. Он подчеркнул, что все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы этот террор удалось остановить.

"И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "Шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну – куда им прикажут. И сейчас разные страны уже видят на своей территории инциденты с дронами; также все в мире уже увидели, насколько война меняется из-за дронов", – объяснил гарант.

Президент добавил, что нужно сознательно и принципиально лишать такие режимы, как российский, террористических возможностей. Абсолютно все, кто помогает России строить террористический потенциал, обходить санкции, строить производства оружия, должны отвечать за свои действия.

Зеленский поблагодарил всех наших воинов, которые обеспечивают ответственность России и справедливость для нас в Украине, нанося дальнобойные удары по военным объектам на российской территории.

"Наша армия, Силы специальных операций, специальные службы: Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, ГУР – все, кто задействован ради украинской дальнобойности, – я благодарю вас! Я хочу отдельно отметить всех наших работников, наших работниц Службы внешней разведки Украины, всех, кто добросовестно служит для выполнения задач СВР", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в ночь на 24 января убили трех людей в Киевской области. Вражеская атака "Шахедами" привела к разрушениям в Глевахе и Броварах, спасательная операция продолжалась до утра.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на этот обстрел, призвал западных партнеров исключить возможность получения Россией комплектующих для производства ударных дронов и другого оружия в обход наложенных санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!