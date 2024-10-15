"Мы уничтожаем технику противника": в Нацгвардии рассказали о ситуации на фронте и причинах, по которым оккупанты сдаются в плен

Нацгвардейцы из бригады "Рубеж" сдерживают врага в одном из направлений фронта, ситуация там остается напряженной. Практически ежедневно россияне совершают атаки, однако не продвигаются так, как хотели бы, неся значительные потери.

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Вместе с тем часть захватчиков осознает, что практически обречена погибнуть в очередном мясном штурме, поэтому сдается в плен, чтобы выжить. Об этом рассказал командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация на линии обороны, которую держит бригада "Рубеж", остается напряженной. В течение почти месяца враг ежедневно продолжает штурмовые действия, пытаясь достичь хоть каких-то результатов. Однако фактически они не достигают своих целей, учитывая потери, которые несут. Мы уничтожаем технику противника и значительное количество его личного состава", – очертил текущую ситуацию военный.

Также нацгвардейцы пополняют обменный фонд. При этом, отметил командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная", среди военнопленных россиян часть сдалась в плен добровольно. Причиной является низкое морально-психологическое состояние в войсках Путина.

"Россияне начинают отдавать себе отчет, что их бросают на мясо. 80% вражеских штурмов разбиваются о линию обороны нашей бригады, и они просто погибают. Поэтому значительная часть личного состава РФ сейчас хочет выжить и сдается в плен", – подчеркнул Андрей Отченаш.

Напомним, утром 15 октября в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ отминусовали за сутки 1210 оккупантов.

Также враг потерял 13 танков, 44 боевых бронированных машины, 9 артиллерийских систем, 10 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 32 автомобиля и 4 единицы специальной техники.