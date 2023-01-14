Мы все сейчас – голоса из-под руин в Днепре: Елена Зеленская отреагировала на российский удар по многоэтажке

Жена президента Украины Елена Зеленская отреагировала на ракетную атаку по многоэтажке в Днепре. Она написала, что сегодня вся Украина – это Днепр, а украинцы – живые голоса из-под руин.

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Об этом первая леди Украины написала на своей странице в Instagram. Она добавила фото разрушенного российской ракетой дома в Днепре.

"Сегодня мы все – Днепр. Мы все – разорванный российской ракетой дом. Мы – уничтожены в нем маленькие семейные миры. Мы – 60 раненых. И мы – 5 погибших. Мы – дети под завалами. Мы – живые голоса из-под руин. Когда больно одному из нас, боль чувствуем мы все. На это и рассчитывает враг. Не осознает он лишь того, что наша боль давно стала нашим оружием. И против нее уже все российские ракеты бессильны", – написала Елена Зеленская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 14 января, во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбили силы Противовоздушной обороны Украины.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре. Полностью разрушен один из подъездов. Погибли по меньшей мере пять мирных жителей, ранены 39 человек, среди которых семеро детей. Под завалами остаются люди.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские военные ударили по многоэтажному дому в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Она имеет боевую часть 950 кг и может оснащаться ядерной боеголовкой.

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