На их счету 80% потерь врага на поле боя: почему войну России против Украины назвали 'войной артиллерии'

В полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины, сама страна-агрессорка понесла значительные потери, 80% которых приходятся на успехи украинской артиллерии. Негласно эту войну называют "Войной артиллерии".

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Об этом рассказал полковник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины Сергей Баранов. Он отметил ту большую роль, которую играют в этой войне украинские артиллеристы.

"С первого дня великой войны каждый украинский артиллерист добросовестно и героически выполняет собственную боевую задачу. Несмотря на все препятствия и тяготы войны, именно украинский артиллерист сделал все для того, чтобы остановить и разбить значительно превосходящие силы противника", – подчеркнул полковник.

Сергей Баранов привел примеры героической борьбы украинских воинов-арлетеристов.

"Расчет Героя Украины Василия Боечко уничтожил более 1000 кафиров, не дав им дойти до Киева. Расчет Героя Украины Юрия Солигана освобождал Харьковщину. На его "Гвоздике" – десятки "зарубок" уничтоженной вражеской техники. Каждый из наших воинов-арлетеристов, – вечного уважения от нации. Честь и моя благодарность каждому из вас!", – отметил полковник.

"Негласное название широкомасштабной российско-украинской войны – "Война артиллерии". По статистике, около 80% потерь врага на поле боя (и живой силы, и боевой техники) – благодаря украинским артиллеристам", – подчеркнул Сергей Баранов.