''Нам удалось сорвать планы врага'': командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал о ситуации в самых горячих точках фронта

Вооруженные силы Украины сорвали планы врага по захвату новых территорий на востоке нашей страны. В частности, благодаря мощному сопротивлению украинских войск оккупанты не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря.

Видео дня

Украинские военные дали жесткий отпор врагу даже в условиях преимущества противника в силах и средствах. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВС Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, несмотря на череду поражений и огромные потери, противник не отказался от своих планов выйти на границы Донецкой области.

"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", – сказал Сырский.

Генерал добавил, что наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы позиций ВСУ продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла.

Также Сырский подчеркнул, что несмотря на то, что враг на самых горячих участках фронта имеет преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь намного больше, чем у ВСУ.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса своих наемников в Бахмуте Донецкой области – это говорит о том, что оккупационные войска РФ на данном направлении достигли кульминации.

Ранее сообщалось, что российское командование отправило в район украинского Бахмута Донецкой области не только свои кадровые войска и ЧВК "Вагнер", но и другие частные военные компании. Среди них – "Патриот" (ее связывают с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу) и еще одно подразделение нерегулярных войск.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кровавые бои под Бахмутом не утихают уже более 4 месяцев. 31 декабря в ходе боев в этом районе захватчики потеряли более 170 человек убитыми и около 200 ранеными, заявляли в ВСУ.

– Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сказал, что Бахмут остается самой острой точкой военного противостояния. Сам населенный пункт практически уничтожен и непригоден для жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!