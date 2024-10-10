Не явился в ТЦК: в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Черкасской области 35-летний житель села Медведевка, который был годным к военной службе и стоял на военном учете, уклонился от мобилизации и получил приговор суда. Уклониста приговорили к трем годам лишения свободы.

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Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура. Прокурор доказал, что обвиняемый, будучи пригодным к службе и состоя на учете, без уважительных причин не явился в Черкасский районный территориальный центр комплектования, несмотря на предупреждение о необходимости явки.

Таким образом он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске студент был признан виновным в создании группы в мессенджере Viber, информировавшей о местах выдачи повесток. Это позволяло военнообязанным мужчинам избегать мобилизации.

Напомним, в Ровенской области приговорили к трем годам заключения мужчину, который больше года избегал мобилизации. Он в суде заявил о своем "плохом здоровье" и сказал, что служить не планирует.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно узнать о штрафах за уклонение от мобилизации и открытых исполнительных производствах об их принудительном взыскании. Эта информация предоставляется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) Минюста.

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