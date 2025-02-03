Оккупанты на мототехнике пытаются прорываться в тыловые позиции ВСУ на Северском направлении: военный рассказал о ситуации

Российские оккупаны на мототехнике пытаются прорываться в тыловые позиции ВСУ на Северском направлении. Основной целью врага является обезвреживание украинских позиций БПЛА.

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Об этом в эфире "Киев24" рассказал командир батальона беспилотных систем "Antares" 4-й бригады НГУ "Рубеж", Руслан Пиддубный. В то же время, россияне постоянно применяют воздушные дроны в этом районе, однако без успеха.

"Враг постоянно применяет воздушные дроны, для них это сопровождение их штурмовых групп и поддержка с воздуха. Для штурмовых действий они применяют малые группы на мототехнике. На Северском направлении это очень распространенное явление, оккупанты могут въехать в тыловые позиции украинских подразделений огневой поддержки, а также БПЛА", – подчеркнул Поддубный.

По его словам, в результате таких действий возможно нарушение коммуникации, ведь противник может находиться в боевых порядках ВСУ. Оккупанты сейчас используют такую тактику, где под опасностью оказываются дронщики.

"Но наших операторов дронов не так просто взять, ведь это бывшие пехотинцы", – отметил командир бригады НГУ "Рубеж".

Он добавил, что враг также использует погодные условия, в частности, активизируется в туманную погоду. За последнюю неделю было три случая штурмовых действий, одно из которых было на мотоциклах, но все попытки были безуспешными.

Напомним, за продвижение в Покровском направлении Россия платит огромную цену. Только за январь здесь было ликвидировано около 7 тысяч военных РФ, общие же боевые потери в живой силе составили более 15 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 3 февраля, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1300 оккупантов из рядов армии РФ. Общие потери ее личного состава на украинской земле достигли примерно 841 660. Агрессор терпит потери и в военной технике и вооружении, которых наши воины накануне уничтожили 294 единицы.

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