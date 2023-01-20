Оккупанты начали наступление на Запорожском направлении, ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' врага – Генштаб

Российские войска 20 января продолжали наступательную операцию в Донецкой области и начали наступление в Запорожской области. На ряде направлений враг вынужден обороняться.

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Между тем, Вооруженные силы Украины продолжили уничтожать вражескую технику и живую силу - как с помощью авиации, так и силами украинских ракетчиков и артиллеристов. Об этом говорится в новой оперативной сводке Генерального штаба ВСУ.

На протяжении суток российские оккупационные войска продолжали нести потери. 20 января авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и трижды ударила по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

Не отставали и наземные войска: украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.

В то же время, Россия продолжала терроризировать мирное население Украины.

"Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", - отметили в Генштабе.

В течение суток войска РФ нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорск, а также 12 раз ударили из авиации. Украинские населенные пункты, в частности, Никополь Днепропетровской области, оказались под огнем российских реактивных систем залпового огня: противник за сутки произвел 29 обстрелов из этого вида вооружений.

Тем временем на фронте к "горячим" Бахмутскому и Авдеевскому направлениям добавилось еще одно: россияне пытаются наступать на Запорожском направлении.

"Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону", - отметили ситуацию на фронтах в Генштабе.

Ситуация на разных направлениях 20 января выглядела так:

– на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных с Украиной районах враг продолжает удерживать свои подразделения. Однако наступательных группировок по-прежнему не обнаружено.

По-прежнему всестороннюю поддержку российской агрессии оказывает Беларусь. Кроме совместных учений воздушно-космических сил российской федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси, на белорусской территории ведется подготовка российских подразделений.

Российские войска не прекращают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Терновая, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области.

– на Купянском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

– на Лиманском направлении враг обстрелял изо всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голикове, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

– на Бахмутском направлении огонь россияне вели по населенным пунктам Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Зализное и Майорск Донецкой области.

– на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

– на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.

– на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времьевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни на Запорожье.

– на Херсонском направлении оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

На временно оккупированных территориях захватчики усиливают давление на местное население, а также продолжают так называемую "мобилизацию".

"Противник усиливает режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных", - рассказали в Генштабе.

На Луганщине же Россия продолжает "мобилизацию" местных мужчин, в частности, в ряды вражеского войска гонят пожарных.

"Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в частности, и за счет сотрудников так называемого МЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что российские оккупанты развернули полевой госпиталь в роддоме в Луганской области. Также они готовят проведение "мобилизации" во временно оккупированном Крыму.