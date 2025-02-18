Оккупанты собрались раздавать земли на захваченной части Запорожья "участникам СВО": всплыли подробности
Военные преступники из РФ готовятся раздавать украинские земли так называемым ветеранам путинской войны против Украины. В частности, "участникам СВО" они хотят "выделить" земельные участки на территории временно оккупированной части Запорожской области.
Это означает попытку захватчиков законодательно закрепить колонизацию захваченной территории. Об этом сообщает движение сопротивления "Жовта Стрічка".
В частности, псевдо-губернатор Евгений Балицкий заявил, что после завершения войны российские "ветераны", воевавшие против ВСУ, получат бесплатные земельные участки в Запорожской области.
По словам коллаборанта, уже сейчас "длится разработка законодательной базы", а также создаются списки "нуждающихся" в этой земле.
Активисты движения "Жовта Стрічка" подчеркнули, что фактически это означает попытку законодательно закрепить колонизацию ВОТ, раздавая территории тем, кто пришел воевать против украинцев. Именно по такой схеме страна-агрессор Россия действовала на Донбассе и в Крыму.
"Украинцы не позволят узаконить кражу нашей земли. Сопротивляйтесь и сообщайте о планах оккупантов – и это поможет им помешать. Присоединяйтесь к движению сопротивления, пишите в чат-бот "Разом", – добавили партизаны.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в селах временно оккупированной части Херсонской области российская "администрация" забирает землю у людей, не получивших гражданство РФ. На собственность украинцев претендуют приезжие – россияне, осетины и не только.
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