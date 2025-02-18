Оккупанты собрались раздавать земли на захваченной части Запорожья 'участникам СВО': всплыли подробности

Военные преступники из РФ готовятся раздавать украинские земли так называемым ветеранам путинской войны против Украины. В частности, "участникам СВО" они хотят "выделить" земельные участки на территории временно оккупированной части Запорожской области.

Видео дня

Это означает попытку захватчиков законодательно закрепить колонизацию захваченной территории. Об этом сообщает движение сопротивления "Жовта Стрічка".

В частности, псевдо-губернатор Евгений Балицкий заявил, что после завершения войны российские "ветераны", воевавшие против ВСУ, получат бесплатные земельные участки в Запорожской области.

По словам коллаборанта, уже сейчас "длится разработка законодательной базы", а также создаются списки "нуждающихся" в этой земле.

Активисты движения "Жовта Стрічка" подчеркнули, что фактически это означает попытку законодательно закрепить колонизацию ВОТ, раздавая территории тем, кто пришел воевать против украинцев. Именно по такой схеме страна-агрессор Россия действовала на Донбассе и в Крыму.

"Украинцы не позволят узаконить кражу нашей земли. Сопротивляйтесь и сообщайте о планах оккупантов – и это поможет им помешать. Присоединяйтесь к движению сопротивления, пишите в чат-бот "Разом", – добавили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в селах временно оккупированной части Херсонской области российская "администрация" забирает землю у людей, не получивших гражданство РФ. На собственность украинцев претендуют приезжие – россияне, осетины и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!