'Планомерная и профессиональная работа ВСУ': Сырский показал, почему враг стал гораздо меньше использовать тяжелую технику. Видео

Российские оккупанты стали значительно меньше использовать тяжелую технику на поле боя. А именно во время штурмовых действий. Это результат планомерной и профессиональной работы украинских военных.

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Об этом в понедельник, 3 февраля, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, в подтверждение этому факту, он опубликовал эффектное видео работы наших бойцов.

"Планомерная и профессиональная работа наших защитников по уничтожению российских танков и боевых бронированных машин заставила оккупантов значительно ограничить использование тяжелой техники во время штурмовых действий", – рассказал Сырский.

Он добавил, что акцент на развитие беспилотных систем позволил украинским ударным БПЛА эффективно поражать вражескую технику на значительных расстояниях.

"Да, в частности, с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины обезвредили почти 10 тысяч танков и 77 тяжелых огнеметных систем российского агрессора. Боевая работа продолжается. Слава Украине!" – резюмировал эту ситуацию Сырский.

Ранее сообщалось, что на 22:00 3 февраля украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Они наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Особое внимание сосредоточено на Покровском направлении и Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года ВС РФ "достигли" второго показателя по потерям личного состава за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 48 240. Также за месяц враг потерял 610 ББМ, 961 единицу ствольной артиллерии, 10 РСЗ рекорд потерь автомобильного транспорта – 2954 единицы.

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