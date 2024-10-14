По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Вечером 14 октября, всего после одной ночи без дронового обстрела, враг снова возобновил попытки ударить по Украине беспилотниками Shahed-136. Первые БПЛА залетели в наше воздушное пространство с юга.

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Воздушные силы ВС Украины в официальном Telegram-канале около 20:30 сообщили, что дроны-камикадзе появились на Херсонщине. Они направлялись в сторону Николаевщины (курс северо-западный).

Примерно в 20:45 еще несколько групп вражеских дронов-камикадзе зафиксировали в районе Черноморского биосферного заповедника. Они двигались к Одесской области.

По состоянию на 21:40 "Шахеды" в Николаевской области держали северо-западный курс к Кировоградщине.

Другая группа БПЛА в Одесской области двигалась северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

В 22:30 "Шахеды" из Кировоградской области летели в направлении Черкасщины. Тем временем на юге прозвучал отбой тревоги.

В 22:32 сирены включили в Черкасской области.

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Как сообщал OBOZ.UA, в полдень 14 октября войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по порту Одессы. Вследствие атаки погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждены гражданские суда: сухогруз под флагом Палау OPTIMA и судно под флагом Белиза NS Moon.

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