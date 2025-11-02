Покровское направление: Ситуация здесь резко изменилась, враг сместил главный удар в северо-восточную часть города, где сейчас наблюдается самая высокая концентрация боев. Такое маневрирование противника имеет четкую цель — закрепить плацдарм и сорвать возможность нашим подразделениям выйти узким коридором по направлению Мирнограда. По сути, враг пытается перерезать единственный путь, который дает шанс на маневр или перегруппировку.

Далее текст на языке оригинала.

Найжорсткіші зіткнення зараз у районі Динасівського заводу, ворог звідти намагається просочитися з півдня до цитаделі висоток, де тримається оборона! Його мета очевидна, вийти на ближні підступи, взяти під контроль висотні позиції, щоб мати перевагу у вогні й спостереженні.

Одночасно, кнури тиснуть із західного флангу від цих самих висоток, також намагаючись зайти з північної сторони Вузлової лікарні станції Покровськ. Це вже спроба напівохоплення, щоб створити ефект кліщів і затиснути наші сили всередині міських кварталів.

Додатково, ворог просунувся на північ від н.п. Ріг + додатково зайнявши територію локомотивного та вагонного депо на північ від центру. Це дає йому технічну перевагу, контроль залізничного вузла та кількох важливих під’їзних шляхів, через які можна підвозити ресурси та техніку.

На північно-західному фланзі, русаки теж активні, але там удари носять скоріше відволікаючий характер без явного прориву чи значного просування. Основна температура бою — саме на північному сході, де зараз, без перебільшень, спекотно до межі: йдуть вуличні сутички, дрони літають хвилями, артилерія працює без пауз.