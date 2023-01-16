Минус 5 танков, 7 БМП и десятки оккупантов: ВМС Украины устроили захватчикам мощную "бавовну"

Военно-морские силы ВС Украины в минувшие сутки, 15 января, провели эффективную работу на фронте. Они уничтожили около полусотни оккупантов, пять танков, семь БМП, одну единицу РСЗО, одну – специальной техники и один миномет, две единицы автомобильной техники, три беспилотника.

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Такую статистику обнародовал официальный Telegram-канал Военно-морских сил ВС Украины. Отметим, что удары по противнику наносили подразделения как морской пехоты, так и артиллерии.

Морские пехотинцы ВСУ уничтожили пять танков, семь БМП, два грузовика, одну единицу специальной техники, один миномет, три БПЛА и 40 захватчиков.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС тоже сократили количество "второй армии мира". Подтверждено потерю БМ-21 "Град" и 10 российских военных. Окончательное количество уточняется.

Пресс-служба подчеркнула, что Военно-морские силы продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации и защите Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Согласно данным Генштаба, общие потери захватчиков в живой силе за 15 января составили 790 военнослужащих (в целом с 24 февраля 2022 года – 116 080 оккупантов убитыми).

– Статистику военной техники ВС РФ, сожженной Силами обороны, можно найти по ссылке.

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