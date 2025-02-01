Противник несет значительные потери, но продолжает идти на штурмы: на фронте произошло 132 боевых столкновения – Генштаб

В течение пятницы, 31 января, по всем направлениям фронта произошло 132 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, а также в Курской области РФ.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что за сутки противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов с применением 99 КАБов, а также использовал для поражения 900 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям недалеко от Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполевки и Колодезей. Наши воины отразили все атаки оккупантов.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток проявилась в четырех боевых столкновениях. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино, один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении наши войска отразили 10 атак противника в районе Торецка. Кроме того, противник нанес авиационных ударов тремя управляемыми бомбами возле Дружковки.

На Покровском направлении противник 54 раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери на этом направлении – по уточненной информации, в течение января наши воины обезвредили 15 185 оккупантов, 6966 из них – безвозвратно. Уничтожено 16 танков, 87 боевых бронированных машин, 320 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, один противотанковый ракетный комплекс, один склад хранения горюче-смазочных материалов, пять складов боеприпасов и 173 БПЛА. Кроме того, повреждено 14 танков, 25 боевых бронированных машин, 83 единицы автомобильной техники, 49 пушек и минометов и одну реактивную систему залпового огня.

На Новопавловском направлении враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное, где с начала суток украинские защитники отбили пять атак противника.

На Гуляйпольском направлении продолжается одна вражеская атака в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка, наши защитники успешно отразили один штурм противника. В то же время противник наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник однажды пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационных ударов по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было совершено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники сегодня отразили 11 наступательных действий захватчиков. Вражеская авиация нанесла 20 ударов, применив 29 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 313 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

"Потери врага на данном направлении в течение января месяца в настоящее время составляют: 8038 оккупантов, из которых 3488 – безвозвратно, взято в плен 45 захватчиков. Кроме того, уничтожено семь танков, 16 боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 12 боевых машин десанта, 40 боевых бронированных машин, 81 единица автомобильной техники, две артсистемы, 14 минометов, 95 беспилотных летательных аппаратов, две единицы инженерной техники. Также существенно повреждено 19 танков, 8 боевых машин пехоты, одну боевую машину десанта, 36 боевых бронированных машин, пять артсистем и 16 вражеских минометов", – сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торецке Донецкой области, за который продолжаются бои, российские оккупационные войска прорвались на территорию одного из предприятий. Оттуда врага эффектно выбили бойцы наших Сил обороны.

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