Путин хочет мобилизовать на войну 500 тыс. человек, Запад призывают немедленно отправить в Украину танки – The Times

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов к новой волне мобилизации, причем на этот раз готов задействовать в войне против Украины до 500 тысяч военных. Мнимые достижения на Соледарском направлении воодушевили "бункерного деда" на отбитие инициативы украинских войск уже весной.

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Об этом сообщили в авторитетном западном издании The Time. В связи с такой мрачной перспективой новой эскалации западных партнеров призывают направить Украины эшелоны тяжелой военной техники, в первую очередь, танки.

"Киев призывает западных союзников "действовать сейчас" и направить в Украину сотни танков и бронетранспортеров", – указано в материале.

Напомним, что глава МИД Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально это не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер Британии Сунак в телефонной беседе с президентом Зеленским 14 января четко обозначил стремление усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

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