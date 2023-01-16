Разведка Британии рассказала о самых горячих участках фронта в Украине: интенсивные бои идут на двух направлениях

Наиболее ожесточенные бои ВСУ с российскими оккупантами продолжаются в Донецкой и Луганской областях. В частности, самые горячие участки фронта сосредоточены на Кременском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

Украинские войска продолжают сохранять позиции в Соледаре. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке отметили, что боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная.

Кроме того в ведомстве подчеркнули, что за последние шесть недель Россия и Украина добились упорных, но ограниченных успехов в различных секторах.

В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание формирований незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов.

Напомним, украинские военные медленно продвигаются к Кременной Луганской области и успешно отражают вражеские атаки на Донетчине. Со своей стороны, российские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска бросают значительные силы на попытку захватить Бахмут Донецкой области. Также российские террористы продолжают атаковать другие населенные пункты на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соледаре в Донецкой области все еще продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Вражеская армия государства-агрессора России не захватила населенный пункт.