Россия днем атаковала Одесскую область дронами: зафиксировано падение обломков, пострадал человек

Российская оккупационная армия днем 21 ноября атаковала беспилотниками Одесскую область. Взрывы были слышны в областном центре и прилегающих районах.

Известно по меньшей мере об одном пострадавшем и повреждениях зданий. Детали сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно

О российской атаке чиновник проинформировал около 12 часов.

"Враг продолжает атаковать Одесскую область ударными БпЛА. Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек", – указано в сообщении.

По словам Кипера, информация о пострадавших пока уточняется.

Также в Одессе зафиксировано повреждение жилых и нежилых зданий и гаражей. Обломки дронов упали и на открытые участки в сельской местности.

Глава Одесской ОГА призвал жителей оставаться в безопасных местах и не приближаться к местам падения обломков.

Напомним, в ночь на 21 ноября Россия тоже атаковала Одессу. В частности, известно о повреждении жилого дома и одного из предприятий города. В результате обстрела пострадали по меньшей мере пять человек, среди них – подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером оккупанты атаковали Запорожье. В городе повреждены многоэтажки и торговые павильоны, по состоянию на 04:30 было известно о пяти погибших, еще восемь человек получили ранения.