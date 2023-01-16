Россия покалечила человеческие тела и судьбы: в сеть попало видео спасения женщины из-под завалов дома в Днепре

В Днепре из-под завалов дома, по которому ударила российская ракета, достали пострадавшую женщину. Спасатели услышали ее крики о помощи во время минуты тишины.

Видео дня

Видео спасения попали в сеть. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели работы по освобождению пострадавшей из руин и подняли ее на поверхность (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

Женщине оказали первую помощь и передали медикам.

После ракетного удара спасателям поступило 46 сообщений о пропавших без вести. Днем 16 января, по данным мэрии Днепра, под завалами ищут 34 человека.

По примерным оценкам, полностью разрушены 236 квартир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник 16 января стало известно о 40 погибших вследствие ракетного удара по Днепру. Среди погибших – по меньшей мере двое детей.