Россия вряд ли сможет быстро подготовить полмиллиона мобилизованных, – заместитель госсекретаря

В США считают, что оккупационная армия российского диктатора Владимира Путина, которая ворвалась в Украину и ведет тут войну, не сможет подготовить полмиллиона оккупантов, собранных в рамках так называемой частичной мобилизации. Вооружить и натренировать такое количество военных в ближайшее время Москва не способна.

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Об этом сказала Венди Шерман, заместитель государственного секретаря США, в понедельник, 16 января, на пресс-конференции в "Медиацентре Украина". Слова американской чиновницы процитировали в Telegram-канале "Media Center Ukraine – Ukrinform".

Она отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе переговоров американской делегации с украинской стороной в Киеве. В частности, речь шла о том, как можно противодействовать попыткам России мобилизовать такое количество захватчиков для возможного нового наступления на Украину.

Количество в 500 тысяч оккупантов, о чем ранее сообщала украинская разведка, Шерман назвала "невероятной вещью".

"Вам интересно, можно ли в таких условиях подготовить и обеспечить необходимым такое количество людей. Я подозреваю: если Путин мобилизует такое количество войск – не случится ни того, ни другого", – сказала она.

Представитель Госдепа отметила, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что глава Кремля готов пожертвовать таким количеством собственных граждан для вторжения в суверенное государство. Она добавила, что все страны должны внимательно следить за действиями Путина и помочь украинской армии одержать победу.

"Сегодня нас в очередной раз вдохновила настойчивость, стойкость и преданность украинского народа", – добавила американка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается создать двухмиллионную армию. В ГУР не исключают, что в России скоро объявят еще одну волну мобилизации. Причем, в Кремле уже активно готовятся к этому. В частности, вносятся изменения в законы, продолжается активная подготовка учебных центров.