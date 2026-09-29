Объявлен срочный сбор средств для пехоты Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 75 тыс. грн ($1 650)

Пехотинцам 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады, которые ежедневно выполняют боевые задачи, срочно нужна помощь в сборе средств на 7 небольших инверторных генераторов для пехотных позиций. Генераторы можно доставлять на позиции даже с помощью дрона, они позволяют заряжать портативные зарядные устройства и приборы наблюдения. Поддержать сбор средств можно через Monobank, ПриватБанк или PayPal (dashagertseva51@gmail.com).

Як задонатити на збір для уч... Источник: DniproM Развернуть

Как сделать пожертвование в фонд

Банка Monobank: для пожертвования нажмите здесь;

Номер карты Monobank: 4874100039956563

4874100039956563 Банк "ПриватБанк": для пожертвования нажмите здесь;

Номер карты ПриватБанка: 5168752162850021

5168752162850021 PayPal: dashagertseva51@gmail.com.

Для чего пехоте нужны малые инверторные генераторы

Малые инверторные генераторы — это компактные устройства, которые позволяют получать электроэнергию в местах, где нет доступа к стационарной электросети. Для военных на передовых позициях такое оборудование может быть важным элементом обеспечения повседневных нужд подразделения.

В рамках этого сбора планируется приобрести 7 генераторов для пехоты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады. Оборудование должно использоваться на пехотных позициях, где важны компактность, экономичный расход топлива и возможность быстрой транспортировки.

Одним из ключевых преимуществ таких генераторов является их небольшой размер и вес. При соответствующих условиях оборудование можно доставить на позицию даже с помощью дрона. Это особенно важно для воинских подразделений, которым необходимо получать необходимые средства непосредственно на передовых позициях, где доставка наземным транспортом может быть затруднена.

Генераторы также позволяют заряжать портативные зарядные устройства и приборы наблюдения. Такое использование помогает поддерживать работу электронного оборудования, которое военные применяют при выполнении задач.

Почему генераторы нужны на передовых позициях

Для военных, находящихся на передовой, доступ к электроэнергии имеет практическое значение. Портативные зарядные устройства и приборы наблюдения требуют регулярной зарядки, а возможность сделать это непосредственно на позиции позволяет поддерживать готовность оборудования к работе.

Отдельным преимуществом небольших инверторных генераторов является экономное потребление бензина. Доставлять топливо на позиции может быть сложно, поэтому оборудование, требующее относительно небольшого количества топлива, удобнее использовать в условиях ограниченного снабжения. В то же время фактический расход бензина зависит от конкретной модели и нагрузки.

Еще одна важная характеристика — уровень шума. Благодаря своим конструктивным особенностям инверторные генераторы могут работать тише, чем многие другие подобные устройства.

Если нет возможности оказать финансовую помощь, не менее важно распространять информацию о сборе средств. Чем больше людей узнает о потребностях военных, тем больше возможностей обеспечить подразделение необходимым оборудованием.

Как сообщалось ранее, украинским военнослужащим из 4-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВС Украины необходим новый автомобиль, поскольку предыдущий пикап был уничтожен на фронте. Издание OBOZ.UA начало сбор средств, чтобы помочь нашим защитникам.