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13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
81
13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото
Церемония прощания с 44-летним спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михаил Семикин

В Запорожье состоялась церемония прощания с 44-летним спасателем Алексеем Сущевским, который погиб 2 ноября в результате повторного российского удара по Камышевахе Запорожской области. Мужчина более 13 лет служил в пожарно-спасательных подразделениях и в тот день прибыл на помощь людям, оказавшимся под завалами.

О гибели коллеги и обстоятельствах трагедии в Telegram сообщили в ГСЧС Украины. Также о прощании с Алексеем Сущевским написал временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о спасателе

По словам Семикина, в тот день спасатель прибыл на помощь людям, оказавшимся под завалами после российского обстрела. У Алексея остались жена, сын и дочь.

"Мы привыкли, что после каждого обстрела первыми на помощь приходят спасатели. Но за их мужеством стоит ежедневный риск. И, к сожалению, иногда самая высокая цена – собственная жизнь", – отметил Семикин.

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Он также лично выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что областная власть должна поддерживать семью не только в день прощания, но и впредь.

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семикин

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семикин

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семикин

Обстоятельства российского удара и потери ГСЧС

Как сообщили в ГСЧС Украины, утром 2 ноября российские войска нанесли удар по учебному заведению в Камышевахе. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, возникла угроза повторного обстрела, поэтому сотрудники экстренных служб перешли в укрытие.

Однако российские войска нанесли повторные удары по месту предыдущего попадания. В результате атаки были разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка, повреждено здание учебного заведения, а также уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семикин

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михаил Семикин

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михаил Семикин

Тогда погибли двое сотрудников ГСЧС – 44-летние Алексей Сущевский и Денис Коноваленко, который почти 12 лет посвятил службе гражданской защиты. Еще двое спасателей получили ранения и попали в больницу.

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Погибший Алексей Сущевский. Источник: Telegram/ДСНС Украины

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Погибший Денис Коноваленко. Источник: Telegram/ДСНС Украины

Оба погибших спасателя были отмечены государственными наградами – отличием Президента Украины "За оборону Украины", а Алексей Сущевский также медалью "Защитнику Отечества".

У погибших спасателей остались жены и четверо детей: 18-летний и 19-летний сыновья, а также 12-летняя и 8-летняя дочери.

"Светлая память Денису Коноваленко и Алексею Сущевскому. Навсегда в строю!" – написали в ГСЧС.

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семікін

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семікін

13 лет спасал людей: в Запорожье простились с работником ГСЧС, погибшим в результате удара РФ по Комышувахе. Фото

Прощание со спасателем Алексеем Сущевским. Источник: Telegram/Михайло Семікін

Напомним, в Комышувахе Запорожской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара по подземной школе. По состоянию на 5 ноября из-под завалов деблокировали тела 43 погибших, при этом под обломками еще могли находиться 33 человека.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Камышевахе Запорожской области. На кадрах с нагрудной камеры видно, как гражданские после предупреждения об угрозе обстрела спускаются в укрытие, а затем раздается мощный взрыв.

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