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24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
11,3 т.
24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео
Украинский военный с пулеметом. Иллюстративное фото

24-летний украинский военнослужащий Евгений пулеметной очередью уничтожил вражеский реактивный ударный беспилотник. Момент поражения цели зафиксировали на видео.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СтратКом ВСУ) в своем Telegram-канале. Там также опубликовали видео и рассказали о боевом пути защитника.

24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео

Евгений во время боевой работы по защите украинского неба. Источник: Скриншот

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Евгений служит в 201-й зенитной ракетной бригаде имени гетмана Филиппа Орлика Воздушного командования "Юг". В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в 2020 году.

За время службы военнослужащий побывал на самых горячих участках фронта в Донецкой области. Трижды получал ранения, однако каждый раз возвращался в строй. Сейчас он защищает украинское небо.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за 13 ноября украинские защитники ликвидировали еще 1710 российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 14 ноября общие потери армии РФ в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 млн 620 тыс. 630 человек.

За сутки российские войска также потеряли шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня и 448 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также мы писали, что в ходе другой операции операторы 6-го полка Сил специальных операций Rangers совершили налет на позицию противника и захватили в плен двух российских военнослужащих из разведывательного подразделения. Кроме того, украинские бойцы добыли документы и средства связи, представляющие разведывательную ценность.

Во время допроса пленные рассказали о создании постановочных видео, с помощью которых российская армия имитирует успехи на фронте. По их словам, военных с флагом направляют в определенное место, где они демонстрируют символику, а затем кадры с дрона используют как якобы доказательство захвата позиции или населенного пункта.

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