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28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read3 мин
12
28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото
Бойцы теробороны прокопали туннель к позициям россиян на Покровском направлении. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Летом 2024 года украинские военные из 107-й отдельной бригады территориальной обороны прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян на Покровском направлении. Операцию провели возле Красногоровки; защитники работали в металлической трубе 28 дней в условиях нехватки воздуха и под угрозой вражеских дронов.

Об этом "Укринформу" рассказал военнослужащий 107-й бригады Игорь Нажига. В то время он был командиром отделения одной из рот 94-го батальона, а сейчас является начальником службы коммуникации бригады.

Подробности операции

В то время бойцы ТрО выполняли задачи на Покровском направлении в составе 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка. Они работали в Красногоровке и прилегающих населенных пунктах, участвовали в контрштурмах. После одного из боевых выходов им предложили новое задание.

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"Нам сообщили, что для нас есть интересная задача. Под словом "интересная" имелась в виду позиция "труба". Мы слышали о ней, но сначала не понимали, что это означает", – вспоминает Игорь.

28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

Бойцы ТрО. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Речь шла о старой металлической трубе диаметром 1,3 метра – части полевой оросительной системы. Ее обнаружили после попадания снаряда. Внутри труба осталась целой, поэтому командование решило использовать ее, чтобы незаметно приблизиться к позициям россиян.

Для этого военным пришлось прокопать около 40 метров, включая два входа-выхода. Один вел к бывшему украинскому окопу, который находился очень близко к российским позициям, другой – непосредственно к расположению противника.

"Когда-то это была наша позиция, но ее полностью разбили, а вокруг россияне оборудовали свои позиции. Наши бойцы задумали незаметно выскочить между двумя их точками и натворить беды. Что, в принципе, потом и было сделано, но это уже другая история", – рассказал Нажиго.

28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

Работа заняла почти месяц. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

В общей сложности работа заняла почти месяц.

"Мы едва справились с этой задачей за 28 дней. Земля – твердая, как бетон. А попробуйте побыть в условиях, где ты не можешь разогнуться, хотя бы сутки. А тут – почти месяц. Это было очень сложно", – рассказывает военный.

По его словам, из-за низкого потолка бойцы постоянно передвигались согнувшись. У многих болела спина, им приходилось делать себе уколы и работать дальше.

28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

В таких условиях работали военные. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Землю выдалбывали кирками, лопатами (в том числе саперными) и отбойным молотком. Выкопанную почву складывали в мешки, которые перевозили вдоль трубы – для этого военные сделали небольшую тележку на четырех колесах.

Военные прокопали туннель к позициям россиян.Источник: Укринформ/Игорь Нажига

При этом над местностью летали российские беспилотники, поэтому выходить на поверхность старались как можно реже. Однажды противник даже сбросил газовую гранату у входа в трубу, однако благодаря сквозняку газ не попал внутрь.

Несмотря на сложные условия, военные получали еду и необходимые вещи через побратимов, которые организовывали доставку. Иногда им привозили даже домашние котлеты, отбивные и кока-колу. У бойцов были и небольшие газовые плитки с баллонами, на которых можно было разогреть еду или заварить чай прямо под землей.

28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

Питание в туннеле. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Все эти 28 дней военным нужно было также поддерживать связь, заряжать телефоны, иметь свет. Для этого приходилось выходить к ближайшему блиндажу.

После завершения работ туннель использовали для внезапной атаки на российские позиции. По словам Нажиги, это помогло застать противника врасплох, перерезать его логистику и сдержать продвижение на этом участке фронта.

"Мы прорыли ход к россиянам, который позволил затем напасть на них, ударить по их позициям врасплох, остановить их наступление, перерезать логистику. Именно по тому направлению они пытались проникнуть в один из населенных пунктов, и мы знали, где нужно нанести удар", – рассказал он.

Задача была важна для сдерживания российского наступления на этом участке фронта. Хотя позже противник захватил это направление, украинские бойцы сделали все, что могли, чтобы его остановить.

28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

Красногоровка. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем ВСУ зашел в полосу обороны Купянска. В ходе разведки военные обнаружили трубу, которую противник использовал для инфильтрации личного состава на северную окраину города.

Этот нетипичный, но критически важный и безопасный канал логистики позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль. Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Для поражения трубы использовали три тонны взрывчатки. Позже к операции по ее уничтожению присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

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