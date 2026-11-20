Либо нас добьют без сопротивления, либо мы заставим врага заплатить: третьего варианта нет
Удар по свету, теплу, по мостам...
Месть долбоеба Владимира.
Если мосты еще можно считать военной целью, то атаки на тепло и электрику – это чистый террор против мирного населения.
На фоне отсутствия каких либо изменений на линии фронта и текущих потерь российской армии, война с женщинами, детьми и стариками, выглядит вполне обоснованной.
Воины! Что с них взять?
Повторю еще раз.
У нас есть два варианта.
Вариант первый: лечь на спину, поджать лапки и ждать пока нас порежут на части.
Второй вариант: пока нас режут на части, попытаться отгрызть противнику побольше жизненно важных частей.
Возможно, что нас добьют в любом из вариантов.
Но попытаться дать отпор, на мой взгляд, достойнее роли безответной жертвы.
Мы имеем дело с террористами.
С законченными негодяями, которые не имея талантов и сил одолеть нас в бою, бьют по гражданским.
Ничего неожиданного.
Что мы еще о соседях не знаем спустя 12 лет войны?
Дна там нет. Бездна и бесы.
Тримаємось.
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