''Алкогольная интоксикация'': в ВСУ высмеяли фантастическую карту фронта от Герасимова

Группировка Объединенных Сил, которая в составе Вооруженных сил Украины отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории, обычно не комментирует "каждую дезинформацию, которую ежедневно выдает государство-агрессор". Однако украинские защитники сделали исключение для доклада начальника генштаба российских захватчиков Валерия Герасимова о якобы полном окружении воинов ВСУ на севере Харьковщины и оккупации двух поселков на Купянском направлении.

Видео дня

Речь идет о докладе Герасимова главарю Кремля Путину от 16 октября. Из-за таких докладов "существуют две линии разграничения, реальная и фантастическая", отмечают бойцы ГОС и уточняют, что "разница между ними составляет сотни квадратных километров".

Алкогольная интоксикация

"Все, что недавно доложил главе Кремля начальник генштаба Герасимов, может быть объяснено только такими факторами:

желанием ввести в заблуждение собственное руководство ,

, желанием сформировать позицию для дипломатических переговоров , внеся в перечень требований откровенно фантастические прихоти,

, внеся в перечень требований откровенно фантастические прихоти, тяжелой алкогольной или наркотической интоксикацией ,

, комбинацией вышеперечисленных факторов",

– отметили в ГОС.

О чем идет речь

Украинские защитники показали карты от Института изучения войны за 16 октября и пояснили: на них красным отмечены территории, реально оккупированные россиянами, а желтым – "то, что они контролируют только в собственных заявлениях". Полосатое красно-желтое обозначение – это территории, где предпринимаются попытки инфильтрации отдельных групп.

РЕКЛАМА

"Заявленная "зона контроля" более чем вдвое больше реальной, что позволяет оценить российскую пропаганду в целом. Еще большей фантастикой, впрочем, является заявление генерала Герасимова о захвате на Купянском направлении поселков Паламаровка и Ковалевка, а также продвижении в сторону поселка Шевченково", – утверждают воины ГОС.

Главные истории дня

На карте нет поселка Шевченково – оно вообще не поместилось, потому что находится в 30 километрах по прямой к западу от ближайших российских позиций.

"Таким образом, мы должны констатировать, что в зоне ответственности Группировки Объединенных Сил существуют две линии разграничения – реальная и фантастическая, зафиксированная в докладах российского генштаба. Разница между ними составляет сотни квадратных километров. Мы не можем помешать захватчикам передвигать фантастические линии, но с сохранением реальных линий на земле Силы обороны сейчас справляются эффективно", – подчеркнули украинские воины.

РЕКЛАМА

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны России ввело еженедельную практику публикации фейковых и "сильно преувеличенных" данных о якобы успехах российской армии в войне против Украины. Эти отчеты готовятся специально для внутренней аудитории РФ и распространяются через подконтрольные государству ресурсы.

Так, неделю назад Герасимов поздравлял Путина с полной оккупацией Доброполья и Алексеево-Дружковки, докладывал о взятии под контроль более 1800 кв км территории и 92 населенных пунктах, о вхождении в Белозерское, о боях уже в Орехове на Запорожье и т. д.