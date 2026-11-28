Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палицы. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, потребности украинских военных и поставки оборудования от международных партнеров.

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Отдельное внимание уделили антибаллистической программе FREYJA и договоренностям с европейскими производителями. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем посте.

О чем доложил Павел Палица

По словам президента, во время доклада обсудили ситуацию на фронте и в войсках, а также актуальные потребности украинских защитников.

В частности, Украина готовит продолжение программы закупок пикапов на следующий год. Сейчас прорабатывают объемы закупок и необходимое финансирование. Зеленский подчеркнул важность дальнейшей помощи военным в обеспечении такими автомобилями.

Поставка ПВО и турелей

Павел Палиса также доложил о коммуникации с определенными партнерами по поводу поставок в Украину средств противовоздушной обороны, турелей и другого оборудования.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину.

Что известно о программе FREYJA

Отдельно Зеленский и Палиса обсудили приоритеты работы над антибаллистической программой FREYJA.

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По словам президента, Украина имеет соответствующие договоренности с производителями в Европе. Работа над программой продолжается, а создание эффективной антибаллистической системы постепенно приближается.

Кадровые решения в военной сфере

Во время встречи также обсудили отдельные кадровые вопросы в военной сфере.

Зеленский сообщил, что соответствующие назначения проведут вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал военным командирам, что хочет полного уничтожения Крымского (Керченского) моста. Сейчас украинская сторона готовит новые удары по сооружению, которое соединяет оккупированный полуостров с Россией.