Арки больше нет: как выглядит Крымский мост после новой серии ударов Украины. Фото и видео
После серии ударов по незаконно сооруженному Крымскому мосту разрушена арка автомобильной части моста. Взрывы прогремели 16 ноября и в ночь на 17 ноября.
Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Там опубликовали фото и видео того, как теперь выглядит мост.
Что известно
В Telegram-канале Exilenova+ обратили внимание, что после обстрелов арка автомобильной части моста оказалась в воде. На видео, опубликованном в канале, видны разрушения.
"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", – говорится в сообщении.
Читайте также