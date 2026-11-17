После серии ударов по незаконно сооруженному Крымскому мосту разрушена арка автомобильной части моста. Взрывы прогремели 16 ноября и в ночь на 17 ноября.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Там опубликовали фото и видео того, как теперь выглядит мост.

Что известно

В Telegram-канале Exilenova+ обратили внимание, что после обстрелов арка автомобильной части моста оказалась в воде. На видео, опубликованном в канале, видны разрушения.

"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", – говорится в сообщении.