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Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,8 т.
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом
Пожар на месте российского удара в Винницкой области. Источник: ГСЧС

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры региона.

Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Что известно об ударах по Винницкой области

В 08:50 Заболотная сообщила, что в течение ночи враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры Винницкой области.

"Из-за повреждения энергетических объектов в области возникают перебои с электроснабжением. Энергетики работают над его восстановлением. Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки", – отметила чиновница.

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Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия атаковала Винницкую область. Источник: Винницкая ОВА

Под удар также попала гражданская инфраструктура.

"Также есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали здание пожарной части и территория местного рынка. Огнем уничтожено немало частных автомобилей и один торговый киоск. В зданиях выбиты окна", – отметила Задорожная.

По данным ГСЧС, во время обстрела личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.

Вследствие атаки пострадала мирная жительница.

"К сожалению, в результате атаки пострадал один человек. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написала Задорожная.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Поврежден спецтранспорт ГСЧС

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Повреждено здание подразделения ГСЧС

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Враг атаковал подразделение ГСЧС

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия нанесла удар по Винницкой области

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия нанесла удар по Винницкой области

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия ударила по Винницкой области

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия ударила по Винницкой области

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия ударила по Винницкой области

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Россия ударила по Винницкой области

Как сообщал OBOZ.UA, ночью враг нанес удар по Киеву и области.

Известно о погибшем и пострадавших, среди них ребенок. Поврежден Северный мост в столице, движение в обе стороны перекрыто.

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