Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине готовятся сносить домаОтселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, кто будет принимать решение о сносе домовВ российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видеоВ российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видеоБудут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозомБудут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозомПотери России в УкраинеСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаПригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответПригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответЗа хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБРЗа хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБРОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовСамый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый светСамый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый светИмеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибуналаИмеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибуналаГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
2,1 т.
Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео
Уничтожено здание горсовета в Краматорске

Вечером 31 октября российская армия нанесла авиаудар по Краматорску. Враг уничтожил здание горсовета.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. Он назвал уничтоженное сооружение "центральным зданием украинской государственности".

Враг уничтожил здание исполкома в Краматорске

Вечером 31 октября Гончаренко опубликовал фото разбитого административного здания.

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Пожар в здании после авиаудара врага. Источник: Краматорская ГВА

"Час назад Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком. Можно по-разному относиться к чиновникам и управленцам, но в этом и есть наша свобода и идентичность", – написал он в 23:32.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
1,8 т.
Враг пользуется сплошной облачностью: украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов"
1,8 т.
Враг пользуется сплошной облачностью: украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов"
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
282
Украинские СБС каждую 41 секунду поражали цель: "Мадьяр" отчитался о рекордах
282
Украинские СБС каждую 41 секунду поражали цель: "Мадьяр" отчитался о рекордах
Даниил БорщДаниил Борщ
27,1 т.
Город в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. Видео
27,1 т.
Город в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. Видео

Чиновник отметил, что пораженное здание много значило для украинского Краматорска.

"Здание пережило орков в четырнадцатом. Штурмы. Шины. Освобождение. Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизни города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить наше право на будущее", – отметил Гончаренко.

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

скриншот сообщения

На опубликованном им фото здание еще горело. Масштабы же повреждений уже утром зафиксировала пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова.

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Россия уничтожила здание горсовета в Краматорске. Источник: скриншот из видео

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Россия уничтожила здание горсовета в Краматорске. Источник: скриншот из видео

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Россия уничтожила здание горсовета в Краматорске. Источник: скриншот из видео

Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске.

Вражеский дрон влетел прямо в лобовое стекло автомобиля, в котором ехал мужчина.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыБитва за ДонбассУкраинаКраматорск
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!