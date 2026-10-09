Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабСилы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – ГенштабУ украинцев "отбирают" большую часть пенсииУ украинцев "отбирают" большую часть пенсии: кому оставят лишь 25% выплатыОтключение света в Киеве в летний период. ИллюстрацияЭкстренные отключения больше не действуют: в каком режиме выключают свет в Киеве и по областямРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоРоссия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. ВидеоУкраинцев "готовят" к новому курсуБанки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: что будет с валютой в ближайшие дниУкраинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дниПрогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗС"Иногда забываю слова": Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и как проходит его реабилитация"Иногда забываю слова": Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и как проходит его реабилитация"Навсегда 36": Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина "ОЛДИ". Фото"Навсегда 36": Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина "ОЛДИ". Фото

Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
icon 1,3 т.
Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото
Последствия ударов государства-агрессора РФ. Источник: пресс-служба ГСЧС

Российская оккупационная армия в течение 9 октября (по состоянию на 18:30) почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб один гражданский.

Об этом сообщил в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Он уточнил, что захватчики применили беспилотники и артиллерию, а также одну ракету.

Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

В течение дня противник почти 40 раз обстреливал Днепропетровскую область. Источник: пресс-служба ГСЧС

Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Возникли пожары. Источник: пресс-служба ГСЧС

Читайте также
Олег ШевченкоОлег Шевченко
icon 38,1 т.
На оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в Россию
icon 38,1 т.
На оккупированной территории Украины резко активизировались "охотники за головами": из тюрем "выгребают" заключенных на войну, а отказников вывозят в Россию
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 18,4 т.
Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось
icon 18,4 т.
Украина научилась сбивать российские баллистические ракеты без Patriot: в WSJ рассказали, как это удалось
Кирилл ДанильченкоКирилл Данильченко
icon 8,4 т.
Почему российская кампания против украинских АЗС обречена
icon 8,4 т.
Почему российская кампания против украинских АЗС обречена
Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Повреждены дома, инфраструктура, предприятия. Источник: пресс-служба ГСЧС

Криворожский район

В Зеленодольской громаде повреждены частные дома, а в городе Кривой Рог – объект инфраструктуры.

Никопольский район

Вооруженные силы РФ наносили удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской, Мозолевской и Красногригоровской громадам. Повреждения получили многоквартирный дом и частные дома, предприятия, объект инфраструктуры. Произошли пожары.

Синельниковский район

Путинские армейцы обстреливали Зайцевскую и Петропавловскую громады. Там были разрушены агропредприятие и объекты инфраструктуры; произошли пожары. В результате обстрелов погиб человек.

Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Последствия вражеских атак. Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Последствия вражеских атак. Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Последствия вражеских атак. Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Как писал OBOZ.UA, 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ряд мер в ответ на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыВоенные преступления РоссииУкраинаДнепрГСЧСРоссия - страна-агрессор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться