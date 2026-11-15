Армия РФ ударила по объекту инфраструктуры на Черниговщине: есть погибшие и раненые

В городе Мена Черниговской области вечером 14 ноября в результате вражеского дронового удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Погибли два человека, еще как минимум один получил ранение.

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Об обстреле написал в Facebook Павел Мирошниченко, начальник Корюковской районной военной администрации. По состоянию на 18:00 информация о пострадавших уточнялась.

Известно, что российский БпЛА попал по объекту около 16:00 в субботу.

"От вражеского удара погибли двое местных мужчин – 42 и 45 лет. Также известно, что телесные повреждения получил 33-летний мужчина, который находится в медучреждении", – рассказал представитель местной власти.

Мирошниченко выразил соболезнования родным и близким погибших, чьи жизни унесли российские оккупанты.

Пресс-служба городского совета уточнила, что 14 ноября повреждения получили также жилые дома в одном из сел громады.

"Враг не прекращает террор против мирных людей. Просим каждого: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, берегите себя и своих родных", – обратились в мэрии к местным жителям.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину, запустив 96 БпЛА разных типов. Более 60 из них были реактивными. Воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Они обезвредили 81 вражескую цель.