Российская армия обстреляла многоэтажный дом в Одессе: загорелась крыша, пострадал ребенок. Фото

18 октября российские войска в очередной раз нанесли удар по Одессе. В результате атаки был поврежден жилой многоэтажный дом, а ребенок получил ранения.

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Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он опубликовал соответствующее фото с последствиями обстрела.

Что известно

По словам чиновника, враг попал в дом, расположенный в густонаселённом районе города. В результате попадания загорелась крыша здания, а также были повреждены квартиры на верхних этажах.

Ранение получила 13-летняя девочка, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают все соответствующие службы. Для оказания помощи жителям развернут оперативный штаб.

Россия продолжает наносить удары по жилым домам в Украине

Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Киеву. В Деснянском районе столицы в результате атаки был поврежден девятиэтажный жилой дом, во дворе которого вспыхнул пожар.

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Огонь охватил квартиры с первого по восьмой этаж, взрывная волна также выбила окна в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 16 жителей с верхних этажей, а в результате российского удара погибли два человека.

В ночь на 16 октября российские войска атаковали Одесскую область, в результате чего были повреждены семь частных домов, объект энергетики и предприятие. В местах попаданий вспыхнули масштабные пожары, а четверо человек получили ранения.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 октября российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки были повреждены жилые многоэтажки и автомобили, а пострадали пять человек, среди которых был ребенок.