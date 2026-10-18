Российская армия обстреляла многоэтажный дом в Одессе: загорелась крыша, пострадал ребенок. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали ВероникойРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеВыплаты украинцам, помощь ВПЛ, деньги. Иллюстративное фото.Украинцам назвали дату выплаты пособия за октябрь: когда ВПЛ получат деньгиНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоБудут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракетБудут атаковать Украину в реальном времени: РФ разворачивает спутники для точного наведения дронов и ракетГде смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛГде смотреть "Полесье" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ

Российская армия обстреляла многоэтажный дом в Одессе: загорелась крыша, пострадал ребенок. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
icon 186
Российская армия обстреляла многоэтажный дом в Одессе: загорелась крыша, пострадал ребенок. Фото
18 октября российские войска в очередной раз нанесли удар по Одессе. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/Сергей Лысак/АрмияInform

18 октября российские войска в очередной раз нанесли удар по Одессе. В результате атаки был поврежден жилой многоэтажный дом, а ребенок получил ранения.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он опубликовал соответствующее фото с последствиями обстрела.

Что известно

По словам чиновника, враг попал в дом, расположенный в густонаселённом районе города. В результате попадания загорелась крыша здания, а также были повреждены квартиры на верхних этажах.

Ранение получила 13-летняя девочка, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 16,4 т.
Силы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов за сутки: данные Генштаба
icon 16,4 т.
Силы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов за сутки: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,9 т.
Россия нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты и 180 БПЛА, силы ПВО сбили более 150 целей: в областях наблюдаются последствия
icon 7,9 т.
Россия нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты и 180 БПЛА, силы ПВО сбили более 150 целей: в областях наблюдаются последствия
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 3,5 т.
Российская армия ударила по жилому дому в Запорожье: погибла 27-летняя женщина. Фото и видео
icon 3,5 т.
Российская армия ударила по жилому дому в Запорожье: погибла 27-летняя женщина. Фото и видео

На месте работают все соответствующие службы. Для оказания помощи жителям развернут оперативный штаб.

Российская армия обстреляла многоэтажный дом в Одессе: загорелась крыша, пострадал ребенок. Фото

Последствия атаки на Одессу. Источник: Telegram/Сергей Лысак

Россия продолжает наносить удары по жилым домам в Украине

Напомним, вечером 13 октября российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Киеву. В Деснянском районе столицы в результате атаки был поврежден девятиэтажный жилой дом, во дворе которого вспыхнул пожар.

Российская армия обстреляла многоэтажный дом в Одессе: загорелась крыша, пострадал ребенок. Фото

Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Огонь охватил квартиры с первого по восьмой этаж, взрывная волна также выбила окна в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 16 жителей с верхних этажей, а в результате российского удара погибли два человека.

В ночь на 16 октября российские войска атаковали Одесскую область, в результате чего были повреждены семь частных домов, объект энергетики и предприятие. В местах попаданий вспыхнули масштабные пожары, а четверо человек получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 октября российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки были повреждены жилые многоэтажки и автомобили, а пострадали пять человек, среди которых был ребенок.

Похожие темы
Война в УкраинеВойны России против УкраиныРоссийские обстрелыОбстрел ОдессыУкраинаОдессапострадали украинцыСергей ЛысакСергей Лысак
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться