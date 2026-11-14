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Армия России ударила дроном по медучреждению в Харькове: вспыхнул пожар

Иван ЧерленскийИван Черленский
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