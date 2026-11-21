Вечером 20 ноября российские войска ударили по поселку Солоницевка в пригороде Харькова. Вражеский ударный дрон попал в жилую многоэтажку: там вспыхнул пожар, зафиксированы и другие последствия атаки.

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Пострадали как минимум 11 человек, среди них – двое детей. О последствиях атаки сообщили в ГСЧС.

Что известно об ударе войск РФ по Солоницевке

По данным ГСЧС, россияне атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка.

"Возник пожар площадью 250 кв. м. Горели квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа. Кроме того, повреждены другие многоквартирные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили. На месте работали подразделения ГСЧС, в частности кинологи, саперы, психологи, офицеры-спасатели громады и пожарные местной пожарной команды", – рассказали в ГСЧС.

По состоянию на утро 21 ноября было известно о 11 пострадавших в результате атаки. Среди них – двое детей. Это, как рассказывал накануне вечером начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мальчики 12 и 14 лет.

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О том, что Солоницевка оказалась под вражеской атакой, Синегубов сообщал 20 ноября в 20:44.

Уже тогда было известно о двух пострадавших и пожаре в доме.

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К 21:05 число пострадавших выросло до четырех человек, а в 21:24 сообщалось уже о шести местных жителях, которым требовалась помощь врачей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 ноября Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами и дронами. Во время спасательных работ российские террористы нанесли еще два повторных удара. А ночью под удар попало промышленное предприятие.

В результате атаки погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. Ранения получили более 50 человек.